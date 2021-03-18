Джигурда заговорил о смене пола после свадьбы с Анисиной

Современные артисты, не способные по-настоящему заявить о себе, но мечтающие о славе, подчас готовы на все, даже если речь идет о смене пола. Никита Джигурда в своем творчестве противостоит этим веяниям и провозглашает идею божественности человека.

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