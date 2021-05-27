Техника китайских императоров: Джигурда поведал о своем сексе

60-летний артист сообщил, что впервые занялся любовью после окончания школы. На протяжении долгих лет Никита Джигурда совершенствовал свое сексуальное мастерство. Он достиг таких высот в постельных утехах, что научился полностью сдерживать свой темперамент с помощью интересных упражнений.
По словам звезды экрана, еще в юности старший брат научил его технике китайских императоров. Она помогает мужчине заниматься сексом, не оргазмируя, чтобы заботиться об удовольствии партнерши.
60-летний Никита Джигурда с гордостью отметил, что всегда любил представительниц прекрасного пола, а они отвечали ему тем же. Актер рад тому, что ни одна женщина не сделала от него аборт.
Рассказал артист и о своей первой влюбленности. В юности он мечтал о романтике и очень красиво ухаживал за понравившейся девочкой Женей. Молодой пылкий влюбленный Никита Джигурда срывал цветы с клумб и оставлял у кровати своей музы, пока она спала, тайно проникая в ее квартиру через окно.
Во время первого светлого чувства будущий артист начал писать стихи и признался Евгении любви. Из-за этого парня перевели в другую школу – был скандал. Молодых людей обвинили в интимной связи, но секса у них не было.
Напомним, 27 марта Никита Джигурда отметил свое 60-летие. Среди гостей актера и режиссера были Прохор Шаляпин, Сергей Соседов, Анна Калашникова, Наталья Штурм, Эльман Пашаев, Анастасия Волочкова и другие.
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