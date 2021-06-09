"Боюсь выходить на улицу": Соседов пожаловался на угрозы экс-избранника Максаковой

Сергей Соседов стал участником очередного скандала, связанного с Марией Максаковой.

Музыкальный критик стал гостем нового выпуска шоу "Прямой эфир с Андреем Малаховым", на котором обсуждалась судьба скандально известной оперной певицы. В эфире программы Сергей Соседов упрекнул Марию Максакову в отсутствии совести и засомневался в честности заработанных ею денег.

В ответ мужчина тут же получил угрозы от экс-супруга певицы Далхата Халаева, с которым оперная дива состояла в фиктивном браке. Халаев прямо в студии стал кричать на Соседова и пообещал после эфира с ним лично разобраться. Неадекватному мужчине на передаче сделали внушение, а затем сотрудники даже приставили к Соседову охрану, опасаясь насильственных действий Халаева.

Теперь музыкальный критик стал всерьез опасаться за свою жизнь и даже боится выходить на улицу. Мужчина думает о том, чтобы обратиться в полицию. Сергей признался "Собеседнику", что такие люди, как бывший муж Максаковой, способны на все, так как у них нет ничего святого. Критик добавил, что Максаковой всегда нравились бандиты. Певицу с такими пристрастиями уже не раз могли убить, и в будущем у нее есть все основания плохо кончить.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что бывший муж оперной дивы взъелся на Сергея Соседова после вопроса о семикомнатной квартире.