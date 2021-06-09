Сболтнувшая лишнее Маркл бросилась в ноги Миддлтон

Меган Маркл попросила Кейт Миддлтон о помощи после скандального интервью.

В начале этого года герцогиня Сассекская и ее муж, принц Гарри, откровенно поговорили с известной телеведущей Опрой Уинфри. Во время двухчасового интервью Меган Маркл рассказала, что королевская семья была обеспокоена цветом кожи ее первенца. Экс-актриса также призналась, что ее преследовали мысли о суициде, когда она жила во дворце.

Заявления герцогини наделали много шума в Великобритании. По слухам, Букингемский дворец расценил откровения Маркл как "объявление войны" королевской семье. В окружении Елизаветы II сообщили, что она отказалась смотреть интервью, потому что в тот момент ей нужно было сосредоточиться на более серьезных вопросах.

По данным издания Heat, после выхода разговора в эфир Маркл испугалась, что может потерять свой титул. Сболтнувшая лишнее герцогиня бросилась в ноги жены принца Уильяма Кейт Миддлтон. "Меган несколько раз созвонилась с герцогиней Кембриджской и попросила ее о помощи. Она надеялась, что Кейт встанет на ее сторону и замолвит о ней словечко", – сказал близкий источник.

Кейт Миддлтон хотела остаться в стороне от громкого скандала, но в итоге сдалась и решила помочь родственнице. "Герцогиня Кембриджская хочет, чтобы в семье царили мир и дружелюбие. Ей тяжело наблюдать за тем, как сильно переживают ее муж, а также принц Чарльз и королева. Она посоветовала принцу Гарри и Меган Маркл уйти в тень и перестать говорить с журналистами", – поведал источник.