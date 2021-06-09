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Шоу-бизнес
"Навсегда в моем сердце": Буланова расплакалась у гроба близкого человека

"Навсегда в моем сердце": Буланова расплакалась у гроба близкого человека

Татьяна Буланова посетила похороны близкого друга Артема Анчукова и не смогла сдержать слез.
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Накануне в Санкт-Петербурге прошла траурная церемония прощания с актером Артемом Анчуковым, который ушел из жизни 6 июня. Татьяна Буланова была близко знакома с артистом, поэтому она не упустила возможности проводить его в последний путь.

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Татьяна Ивановна Буланова певица

Певица поднялась на сцену, чтобы сказать прощальные слова, но не смогла сдержать слез. Она поблагодарила покойного за все и пообещала, что он навсегда останется в ее сердце и в памяти поклонников. Артем Анчуков ушел из жизни слишком рано – мужчине было всего 39 лет.

Буланову и Анчукова связывала крепкая дружба, они даже когда-то спели дуэтом две композиции. В близких кругах поговаривали, что между артистами даже был тайный роман, но исполнительница никогда не комментировала этих слухов.

Напомним, что звезда сериала "Мажор" и "Улицы разбитых фонарей" несколько недель болел, но предпочитал лечиться дома. Когда мужчине стало совсем плохо, он попал в больницу, где ему диагностировали коронавирус. Медики не смогли стабилизировать состояние пациента, ему стало хуже, а впоследствии актер скончался. Предположительно, смерть наступила из-за последствий ковида. Однако, как сообщил "Пятый канал", у Анчукова могло еще быть другое хроническое заболевание, которое обострилось из-за вируса и привело к летальному исходу.

Ранее "Дни.ру" сообщали, что Татьяна Буланова очень тяжело восприняла смерть друга и даже взяла на себя часть обязанностей по организации похорон.

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Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 9 июня 2021, 08:32 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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Не плачь: Татьяне Булановой – 50

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