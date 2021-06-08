Высоцкая в микро-шортах раскорячилась в странной позе рядом с Кончаловским

Актриса Юлия Высоцкая и режиссер Андрей Кончаловский считаются одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Несмотря на семейную идиллию, пара редко делится совместными снимками.
Тем не менее, на днях в аккаунте Высоцкой появились откровенные фото с 83-летним мужем. Пара предстала на газоне в тени деревьев. На снимке она лежит в объятиях сидящего рядом мужа. На ней короткие шорты. Актриса предстала в расслабленной позе, слегка раздвинув ноги. Стоит отметить, что фото выглядело довольно сдержанно и кротко.
Юлия Высоцкая написала в своем "Инстаграм", что 25 лет назад они с мужем встретились. Подписчики отметили, что пара очень гармонична и выглядит счастливой.
Напомним, Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский познакомились на фестивале "Кинотавр". Мэтр к тому времени был три раза женат, у него было уже четверо детей. Режиссер в 1996 году был женат на своей третьей супруге Ирине Мартыновой. У Высоцкой за спиной был фиктивный брак.
В браке с Кончаловским Высоцкая родила двоих детей – дочь Марию и сына Петра. Однако с дочерью случилась беда в 2013 году. Режиссер и девочка ехали вместе в машине и попали в страшную аварию во Франции, в результате чего Маша впала в кому и до сих пор из нее не вышла. Говорят, что звездная семья поддерживает жизненные функции дочери просто ради того, чтобы она не умерла.
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