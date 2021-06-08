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Шоу-бизнес
Высоцкая в микро-шортах раскорячилась в странной позе рядом с Кончаловским

Высоцкая в микро-шортах раскорячилась в странной позе рядом с Кончаловским

Юлия Высоцкая в одном из интервью говорила, что стесняется даже целоваться с мужем на публике. Тем не менее, это не помешало ей выложить откровенное фото.
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Актриса Юлия Высоцкая и режиссер Андрей Кончаловский считаются одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Несмотря на семейную идиллию, пара редко делится совместными снимками.

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Тем не менее, на днях в аккаунте Высоцкой появились откровенные фото с 83-летним мужем. Пара предстала на газоне в тени деревьев. На снимке она лежит в объятиях сидящего рядом мужа. На ней короткие шорты. Актриса предстала в расслабленной позе, слегка раздвинув ноги. Стоит отметить, что фото выглядело довольно сдержанно и кротко.

Юлия Высоцкая написала в своем "Инстаграм", что 25 лет назад они с мужем встретились. Подписчики отметили, что пара очень гармонична и выглядит счастливой.

Напомним, Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский познакомились на фестивале "Кинотавр". Мэтр к тому времени был три раза женат, у него было уже четверо детей. Режиссер в 1996 году был женат на своей третьей супруге Ирине Мартыновой. У Высоцкой за спиной был фиктивный брак.

В браке с Кончаловским Высоцкая родила двоих детей – дочь Марию и сына Петра. Однако с дочерью случилась беда в 2013 году. Режиссер и девочка ехали вместе в машине и попали в страшную аварию во Франции, в результате чего Маша впала в кому и до сих пор из нее не вышла. Говорят, что звездная семья поддерживает жизненные функции дочери просто ради того, чтобы она не умерла.

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Фото: Igor Primak/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 8 июня 2021, 18:27 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Высоцкая пришла на премию с грустным Кончаловским

комментарии

Ответить:

£
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Как не стыдно писать хрень ? Очень красивое фото и пара прекрасно выглядит. А вот вы " раскарачились" чтобы к вам зашли и почитали . Позорище .
Гость755528
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Алена Ерохина, а что это за сленг подзаборный - «раскорячилась»? Как ты посмела так говорить о людях? Ты с кем общаешься, какой у тебя круг знакомых - алкаши, зэки? Гнать тебя надо паршивой метлой из СМИ.
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