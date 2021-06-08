Отец Меган Маркл сделал заявление о новорожденной внучке

Томас Маркл сомневается в том, что когда-то сможет увидеть детей Меган Маркл и принца Гарри.

Томас Маркл не разговаривал со своей знаменитой дочерью с момента ее свадьбы с принцем Гарри. Между Томасом и Меган произошел конфликт из-за того, что мужчина продал журналистам свои фото в костюме для торжества. Несмотря на ссору, отец нежно любит свою наследницу. Когда стало известно, что Меган Маркл благополучно родила дочь, ее родитель прокомментировал ситуацию.

Томас очень рад, что его дочь и внучка успешно пережили роды. Посредством издания The Sun мужчина послал герцогине свою любовь и пожелал успехов. 76-летнего Маркла, несомненно, расстраивает тот факт, что родная дочь с ним не общается. Томас до сих пор не имел возможности познакомиться со своим старшим внуком Арчи, которому уже два года. Поэтому у мужчины есть все основания полагать, что Лилибет Диану он тоже увидит нескоро, если ему вообще когда-либо представится такая возможность. Впрочем, состоится ли встреча малышки с ее королевскими родственниками и когда это будет, пока тоже неизвестно.

Напомним, дочь принца Гарри появилась на свет 4 июня. Герцогиня Сассекская родила дочь в госпитале Санта-Барбары в Калифорнии, но теперь мать и новорожденная уже находятся дома в полном здравии. Малышку назвали в честь королевы Великобритании Елизаветы II и покойной матери принца Гарри принцессы Дианы. Полное имя наследницы – Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор. Ранее "Дни.ру" сообщали подробности о прошедших родах Меган Маркл.