"Воплощение глупости и несуразности!": Глюкоза засветила соски в эфире "Первого канала"

Накануне Глюкозе исполнилось 35 лет. Она стала гостьей программы "Вечерний Ургант".

Иван Ургант отметил, что певица вообще не стареет. Ей удалось сохранить точеную фигуру, молодое лицо и горящие глаза. Певица рассказала, что считает, что еще совсем молода. Однако ее стилист уже запретил ей носить короткие юбки, объяснив это тем, что в 35 лет уже поздно облачаться в мини.

Однако этот факт не совсем остановил артистку. В эфире она появилась в обтягивающем комбинезоне с открытыми плечами. От нижнего белья артистка отказалась, на что тут же обратили внимание пользователи Сети. Ведущий программы лишь восхитился внешним видом дивы, чего нельзя сказать об ее подписчиках.

В комментариях под снимком Глюкозы началась настоящая травля. Многие сочли костюм артистки неуместным для выступления на "Первом канале". Они отметили, что певица сама себя портит подобными выходами.

"Спортзал перепутан с федеральным каналом", "Слишком модно, нам не понять", "Так можно в люди выходить?", "Четвертый десяток, а оделась как малолетняя тиктокерша", "Одежонка подкачала. Зачем уродовать себя?", "А соски то зачем напоказ", "Вульгарно и безвкусно", "Скоро голышом будут ходить. Культуру в массы", "Красивое платье уже не в моде?", "Воплощение глупости и несуразности", – возмутились недоброжелатели.

