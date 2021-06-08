Сергей Лазарев влез в конфликт Ларисы Долиной с дерзкой тиктокершей Валей Карнавал

"Сегодня многие юные блогеры и тиктокеры называют себя певцами и певицами, но у меня к этому иное отношение, – заверил Лазарев. – Для меня певец – это профессия, когда человек развивается именно в этом направлении. Я, например, веду "Песню года", но при этом не называю себя ведущим. Это какие-то разовые акции. Зато актером себя называть могу – я имею актерское образование (в 2003 году окончил Школу-студию МХАТ – Прим. ред). И музыкантом называть могу, поскольку давно уже на сцене".
Но вот когда человек приходит из другой сферы и начинает мнить из себя вокалиста, это настораживает. "Если ты всегда была балериной, а вдруг запела, то и называй себя "поющей балериной", но не певицей", – пояснил Сергей.
Что же касается конфликта Ларисы Долиной и Вали Карнавал, то это извечная проблема, описанная еще Тургеневым в романе "Отцы и дети". "Перед нам две полярные точки зрения, конфликт поколений, – говорит Сергей. – Молодые хотят заявить о себе, но я выступаю за то, чтобы они уважали все то, что было до них. Я, например, если чего-то не понимаю, а в современной музыке я многие вещи не понимаю и не принимаю, то думаю, что это лично мое мнение, никого его не навязываю".
Подводя итог, Сергей Лазарев подчеркнул: "Лариса Долина – это признанный гуру вокала, мастер, профессионал, и я понимаю, что она хотела сказать в том споре с Валей Карнавал. Но здесь очень важно взаимное уважение поколений!"
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