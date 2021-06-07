Сообщившей о смерти любимого Булановой потребовалась помощь

В личном блоге артистка опубликовала фотографию Артема Анчукова с трогательной подписью. 39-летнему артисту приписывали роман с 52-летней Татьяной Булановой. Пару часто видели вместе на светских мероприятиях, а их взаимоотношения многим казались уж чересчур нежными для людей, которых связывает только дружба.
Судя по всему, артистка взяла на себя часть обязанностей по подготовке к похоронам Артема Анчукова. В личном блоге звезда разместила пост, в котором попросила помочь близким актера. На скриншоте указаны контакты, куда можно отправить пожертвования.
Пользователи Сети поддержали Татьяну Буланову, которая потеряла любимого человека. "Примите соболезнования, очень жаль такой молодой! Светлая память, жить до жить ему (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Примите соболезнования! Обязательно поможем!", "Искренне соболезную родным и близким!" – написали в комментариях.
Напомним, причиной смерти Антона Анчукова стал ковид. Молодой мужчина заразился вирусом несколько недель назад, сначала пытался лечиться дома, но затем ему потребовалась помощь врачей. В итоге актер умер от осложнений. Прощание со звездой сериала "Мажор" пройдет 8 июня в Санкт-Петербурге.
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