"Бьет по самому больному": после новости о раке стало известно о тяжелом состоянии Кудрявцевой

Звезда столкнулась с тяжелыми последствиями перенесенной инфекции. Она болела еще зимой, однако до сих пор чувствует себя плохо. Для реабилитации Лере Кудрявцевой даже пришлось отправиться в оздоровительный центр.
Речь идет о перенесенном коронавирусе, который Лера Кудрявцева подхватила еще в январе, пишет телеканал "360". После ковида у ведущей начались тяжелые последствия. Сейчас ее состояние тоже оставляет желать лучшего. После болезни 50-летнюю звезду беспокоят боли, слабость, апатия и еще целый букет сопутствующих недугов.
"Как оказалось, у очень многих людей, которые перенесли COVID, через два-три месяца — это называется "ковидные хвосты" — инфекция бьет по самому слабому", — призналась Лера Кудрявцева.
Ранее "Дни.ру" сообщали, что Кудрявцева рассказала об онкологии. В своем микроблоге звезда поведала историю неизвестной прекрасной девушки, которая радовалась и жила как все до тех пор, пока не узнала о страшном диагнозе "рак". Она была в страхе и отчаянии. Но через какое-то время врачи опровергли диагноз. Лера Кудрявцева настолько прониклась чудесной историей, что не могла сдержать слез.
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