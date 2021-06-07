"Только через постель": вскрылись неожиданные подробности жизни Манукяна

В своем личном блоге не выдержала критики исполнителя его директор, Анна Маковская. Ранее девушке приписывали роман с Давой, но информация не подтвердилась. Ее возмутил тот факт, что многие утверждают, что певец постоянно пытается вырваться вперед не своими силами.
После премии "Муз-ТВ" на Давида Манукяна снова обрушилась волна критики. Все дело в том, что он активно проводил время в компании Филиппа Киркорова. Пользователи посчитали, что так он пытается еще больше сблизиться с исполнителем, чтобы впоследствии нажиться на дружбе. Терпеть подобное Анна больше не может.
Директор артиста заявила, что Ольга Бузова сама приглашала его в свои клипы еще до отношений, он помогал ей вести соцсети и производить музыкальный контент. Она упомянула, что поющая ведущая слишком хорошо знает себе цену, чтобы два года жить с человеком, который, как некоторые утверждают, ничего из себя не представляет.
По словам помощницы Давида Манукяна, его тесное общение и работа с Филиппом Киркоровым может говорить лишь о том, что он – настоящий профессионал. Иначе Филипп Бедросович просто не стал бы так тепло отзываться о нем и продолжать планировать совместные проекты. "Он – трудолюбивый и креативный. Вы только через постель, что и приписываете остальным", – завершила она. Анна отметила, что высказаться Давиду просто не позволяет его порядочность, а потому это делает она.
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