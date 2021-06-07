"Вот сейчас-то она запоет": с беспринципной Собчак потребовали 50 миллионов рублей

Так, юрист Эльнара Троицкая подала на знаменитость в суд. За вопрос "На какую панель Вы пришли?" и просьбу прокомментировать наряд адвокат хочет получить 50 миллионов рублей от Ксении. Помимо компенсации, Эльнара требует, чтобы ролик с ее участием был удален из Сети.
Ксения Собчак прокомментировала ситуацию. Она отметила, что уже чувствует, как ликуют ее коллеги, полагая, что "вот сейчас-то она запоет". Однако ведущая написала, что радуются они слишком рано. Она рассказала, что всегда работает в своем любимом стиле "отражателя", а мысли, которые при этом всплывают в головах других людей – проблемы их мышления, а вовсе не ее манеры общения.
Обратилась журналистка и к самой Эльнаре Троицкой. Она подчеркнула, что слово "форумчаночка" является нормой для женщины, участвующей в форме, а панель – лишь общепризнанное название дискуссии. По ее мнению, тут также проблема заключается лишь в том, что подумала адвокат, а не в грамотно заданных вопросах.
Ксения Собчак подчеркнула, что видео, которое вошло в программу, выложено без монтажа, а на кадрах юрист рассказывает лишь о своей работе. "Мне жаль, что Вы восприняли это как оскорбление", – завершила пост знаменитость.
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