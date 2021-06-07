Во ВГИК по блату: Корчевников влепил известной актрисе оплеуху в эфире программы

Народная артистка России Наталья Гвоздикова вспомнила в эфире программы Бориса Корчевникова на канале "Россия 1" "Судьба человека" о своем поступлении во ВГИК. Она рассказала, что ее коллега Наталья Бондарчук поступила в учебное заведение самостоятельно, без помощи звездного отца Сергея Бондарчука.
Однако ведущий телепрограммы усомнился в этом. Конечно, он сказал это не без иронии, но смысл был всем понятен. Актриса начала перечислять всех актеров с ее потока, которые сейчас стали прославленными и при этом поступили тогда "без блата".
"Наташа Бондарчук без блата, Наташа Аринбасарова без блата, Коля Еременко без блата, Наташа Белохвостикова без блата", — поведала актриса.
"Бондарчук без блата. Ага, так и я поверил", — сказал Корчевников.
По словам Гвоздиковой, режиссер Сергей Герасимов увидел ее и предложил стать актрисой. Вот так просто. И она конечно согласилась. Но, по словам Гвоздиковой, экзамены ей все равно пришлось сдавать. Вскоре Гвоздикова вместе с однокурсниками оказалась в колхозе. Тогда с ней мало кто общался, все думали, что ее взяли учиться по блату.
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