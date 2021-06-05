"Да подавись ты!": Моргенштерн унизил Ревву прямо на сцене премии МУЗ-ТВ

Музыкальная премия не обошлась без скандала. А устроил ее эпатажный певец. Рэпер Моргенштерн, приехавший на мероприятие в инвалидном кресле, не согласился с победой Александра Реввы в номинации "Лучший исполнитель".
Певец уже собирался встать с кресла и праздновать свой триумф, но услышал, что награда присуждена Александру Ревву. Артист забрался на сцену и взял к руки микрофон, чтобы поблагодарить почитателей и свою команду.
Но вдруг его прервал рэпер Моргенштерн, выйдя на сцену и заявив, что не согласен с результатами. Исполнитель сказал, что коллега незаслуженно стал победителем. Возмущенный певец потребовал, чтобы организаторы премии МУЗ-ТВ показали результаты голосования на экране.
Рэпер Моргенштерн буквально истерил. Он заподозрил организаторов мероприятия в нечестности и спросил, почему победил их же ведущий. Музыкант кричал и требовал справедливости. А ошарашенному Александру Ревве он и вовсе заявил: "Да подавись ты этой тарелкой!".
Затем рэпер Моргенштерн спел песню "Кадиллак" и заверил, что несмотря ни на что чувствует себя победителем, потому что на "скучной" премии народ запомнит только его. Униженный Ревва же не стал ругаться с исполнителем и ушел со сцены.
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