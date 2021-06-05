Бледанс пошла вразнос на девичнике Макеевой

Девичник перед свадьбой Анастасии Макеевой был насыщенным. Эвелина Бледанс повеселилась с полной отдачей.

Церемония бракосочетания актрисы Анастасии Макеевой и строителя Романа Малькова состоялась в Крыму 29 мая. Накануне торжества невеста устроила для подруг зажигательную вечеринку — традиционный девичник. В число участниц мероприятия вошла 52-летняя Эвелина Бледанс. Телеведущая рассказала о том, как прошла женская тусовка и поделилась ее пикантными деталями.

По словам звезды экрана, Анастасия Макеева и Роман Мальков основательно подготовились к венчанию в храме. Будучи невестой, актриса отказалась от алкоголя, постилась и сделала паузу в интимной жизни. В связи с этим отвязные забавы на девичнике были не для нее, а для подружек. Хотя вечеринка и была скромной, женщинам удалось развлечься разными способами.

"Напились только мы, подружки. Мы плавали в джакузи, парились в бане, мерились сиськами", — объявила в интервью Эвелина Бледанс. По словам теледивы, ничего сверхъестественного на вечеринке Анастасии Макеевой не произошло. "Все как обычно", — выразилась знаменитость.

Как писали "Дни.ру", Эвелина Бледанс подарила Анастасии Макеевой большое вязаное яйцо в виде кресла для отдыха в саду. По мнению ведущей, этот свадебный презент позволит артистке лучше расслабляться на выходных.

