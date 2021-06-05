"Богиня!": Чехова в прозрачном платье продемонстрировала все свои прелести

Анфиса Чехова появилась на светском мероприятии в сногсшибательном наряде и снискала восхищение фанатов.

Телеведущая поделилась с подписчиками в "Инстаграм" своим очередным достижением. Звезда удостоилась премии "Поэтесса года". В своей жизни артистка получала очень много наград: ее выбирали мамой года, прорывом года, трэвел-блогером года, самой умной женщиной, а самой сексапильной девушкой планеты она становилась и вовсе целых четыре раза. Однако нынешняя премия оказалась самой приятной, так как это награда за творчество, а не оценка самой Анфисы Чеховой.

Для столь важного события актриса выбрала особенный наряд. Женщина появилась на мероприятии в прозрачном платье с плотными вставками в некоторых местах, а также с пышными воланами на подоле. Чехова призналась, что сама влюблена в это платье, которое сидит на ней "как влитое". Телеведущая попросила подписчиков оценить ее образ, и те в ответ не поскупились на похвалу. Фолловеры написали:

"Поздравляем, от души! А платье конечно ВОСТОРГ! Да ещё и на такой фигуре вообще огонь" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), "Ты роскошная", "Шикарное платье. Фигура – супер!", "Анфиса, ты прекрасна! И платье изысканно подчёркивает всё лучшее!", "Фантастически выглядите!".

Добавим, что вид телеведущей всегда вызывает восхищение у поклонников. Она же в свою очередь очень старается соответствовать высоко задранной планке и тщательно следит за собой. Только недавно Анфиса Чехова посетила косметолога, чтобы избавиться от жуткой пигментации, заработанной на отдыхе.