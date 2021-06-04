"Все, разводимся!": Глюкозу бросил очередной мужик

В семье Натальи Чистяковой-Ионовой бывали разные периоды. И вот настало время расставаться с любимыми.

Певица Глюкоза и ее муж бизнесмен Александр Чистяков прожили вместе 15 лет. За это время в СМИ частенько появлялись слухи о том, что пара разводится, но официально это никто не подтверждал. "Были моменты, когда казалось: все, разводимся, надоели друг другу!" – призналась артистка. Однако дальше ссор это не заходило.

В свежем интервью певица призналась, что недавно в ее семье произошли серьезные перемены. Сын ее мужа от первого брака Александр женился и теперь живет отдельно. Конечно6 звездное семейство по-прежнему живет дружно и счастливо. Но при этом Глюкоза отметила, что теперь в ее доме "остались одни бабы" – сама певица, две дочери – Лидия и Вера. Также к ним частенько заезжает ее мать с сестрой мужа.

Последнее время Александр Чистяков младший живет в Америке. Там же он встретил свою спутницу Кэссиди и женился на ней. Глюкоза рассказала, что его жена невероятно привлекательная. Она учится на геолога, что сейчас считается очень престижным, пишет Tele.ru.

Ранее "Дни.ру" писали, что Глюкоза опубликовала очередное провокационное фото, на котором показала все свои сильные стороны. Артистка любит провоцировать подписчиков откровенными снимками. За это ее не раз критиковали. По мнению многих, 34-летней замужней певице и матери двоих детей не стоит одеваться так откровенно.