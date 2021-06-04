Признанный судом виновным в пропаганде наркотиков Моргенштерн попал в больницу

Накануне суд признал Моргенштерна виновным в пропаганде наркотических веществ.

Артисту предписали выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей. Однако молодой человек считает себя невиновным и планирует обжаловать приговор. По словам артиста, строчки, которые, по мнению суда, прославляют запрещенные вещества, в клипе произносит даже не он, а другой человек.

Стоит добавить, что на заседание Моргенштерн пришел с тростью. Как отметил музыкант, из-за проблем со здоровьем он испытывает сильную боль в ногах. Теперь стало известно о том, что рэпер угодил в больницу.

Об этом артист сообщил в своем блоге. Моргенштерн заявил, что камни в почках подтвердились и теперь ему предстоит пройти лечение. "Теперь камни не только на мне, но и во мне", – сыронизировал рэпер.

В инстаграм-аккаунте он показал видео, на котором его везут на каталке по коридору медучреждения. Моргенштерн лежит с закрытыми глазами под простыней. Впрочем, судя по шутливому тону, артист чувствует себя вполне сносно.

Стоит отметить, что несколько месяцев назад рэпер признался, что у него начались проблемы со здоровьем после передозировки запрещенных веществ. Это случилось во время монтажа клипа на песню Cadillac. По словам Моргенштерна, для спасения даже потребовалась бригада скорой помощи. К счастью, врачам удалось "откапать" музыканта.