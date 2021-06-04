Обзывавшая детей гаденышами Собчак пожаловалась на сложности в воспитании сына

Ксения Собчак приняла участие в фильме Юлии Ахмедовой про репродуктивное насилие.

Соосновательница шоу Stand Up сняла документалку, в которой рассказала о постоянном давлении на женщин со стороны общества относительно материнства. Одной из участниц проекта стала Ксения Собчак.

Телеведущая пояснила свои слова про "детей-гаденышей", которые были сказаны ей в молодости. Звезда отметила, что не жалеет о том, что аудиозапись с ругательством попала в Сеть. По словам артистки, тогда она действительно так думала, потому что у нее была бесконечная работа, вечеринки и жизнь, в которую ребенок никак не вписывался.

Свое мнение о материнстве Ксения Собчак поменяла после того, как встретила человека, от которого захотелось иметь детей. При этом телеведущая подчеркнула, что мечтала родить именно мальчика. В 2016 году у звезды в браке с Максимом Виторганом появился Платон.

Ксения Собчак отметила, что иметь ребенка – очень дорого. Она пожаловалась на то, что на воспитание наследника уходят огромные силы и деньги. Звезда заявила, что лучше родить одного малыша и вложиться в его будущее, чем заиметь четверых и всю жизнь работать во имя их блага.

"Вырастить ребенка – это дорого, сложно. Если им заниматься реально – все эти студии, кружки, обучение, языки, – то получаются большие деньги", – поделилась Ксения Собчак.

Артистка призналась, что в молодости испытывала огромное давление со стороны матери Людмилы Нарусовой. Она постоянно призывала дочь к беременности. Собчак отметила, что, возможно, так долго не решалась завести детей в том числе и из-за этого.