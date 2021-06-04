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Шоу-бизнес
Обзывавшая детей гаденышами Собчак пожаловалась на сложности в воспитании сына

Обзывавшая детей гаденышами Собчак пожаловалась на сложности в воспитании сына

Ксения Собчак приняла участие в фильме Юлии Ахмедовой про репродуктивное насилие.
прочитано 963 раза

Соосновательница шоу Stand Up сняла документалку, в которой рассказала о постоянном давлении на женщин со стороны общества относительно материнства. Одной из участниц проекта стала Ксения Собчак.

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Собчак пожаловалась на неудобства в браке с Богомоловым на фоне слухов о разводе

 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

Телеведущая пояснила свои слова про "детей-гаденышей", которые были сказаны ей в молодости. Звезда отметила, что не жалеет о том, что аудиозапись с ругательством попала в Сеть. По словам артистки, тогда она действительно так думала, потому что у нее была бесконечная работа, вечеринки и жизнь, в которую ребенок никак не вписывался.

Свое мнение о материнстве Ксения Собчак поменяла после того, как встретила человека, от которого захотелось иметь детей. При этом телеведущая подчеркнула, что мечтала родить именно мальчика. В 2016 году у звезды в браке с Максимом Виторганом появился Платон.

Ксения Собчак отметила, что иметь ребенка – очень дорого. Она пожаловалась на то, что на воспитание наследника уходят огромные силы и деньги. Звезда заявила, что лучше родить одного малыша и вложиться в его будущее, чем заиметь четверых и всю жизнь работать во имя их блага.

"Вырастить ребенка – это дорого, сложно. Если им заниматься реально – все эти студии, кружки, обучение, языки, – то получаются большие деньги", – поделилась Ксения Собчак.

Артистка призналась, что в молодости испытывала огромное давление со стороны матери Людмилы Нарусовой. Она постоянно призывала дочь к беременности. Собчак отметила, что, возможно, так долго не решалась завести детей в том числе и из-за этого.

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Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 4 июня 2021, 11:27 Источник: PREMIER ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Собчак появилась с Богомоловым после слухов о разводе

комментарии

Ответить:

Гость763030
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Мерзкая тварь, собака старая,
Гость768676
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Сталин ужасен, антинароден. Но при этом он модернизировал отсталую Россию, выиграл войну, создал послевоенный ядерный щит. Народ выиграл войну вопреки Сталину. Но оборонные заводы создал Сталин. Переброску предприятий с запада на восток организовал Сталин. Переговоры с Англией и Америкой вёл Сталин, и все крупномасштабные победные операции были осуществлены с участием Сталина. Плановая советская экономика ущербна. Но пришедшая на смену ей либеральная экономика обеспечивает России стабильное угасание. Парад Победы — это память о двух мистических парадах — 1941 и 1945 годов.
Гость768676
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В России осуществляется сбережение народа. При этом народ вымирает. В России царит главенство закона. Но в результате приватизации, проведённой с вопиющими нарушениями законов, вся народная собственность попала в руки миллиардеров. Официальные патриоты учат людей любить Россию, борются с либералами-западниками. Но их дети и состояния находятся на Западе, и Запад является их истинной духовной Родиной.
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Гость768676
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Горбачёв — великий миролюбец, объединил Германию, дал свободу странам Восточной Европы. Но при этом расчленил Советский Союз, погубил великую советскую цивилизацию, обрёк народ на неисчислимые страдания и жертвы, сделал Россию рабыней Запада. Советская власть ужасна, античеловечна, но при этом в Советском Союзе были блистательное образование, великолепная наука, чудесный театр, огромная литература, был полёт Гагарина, создано оружие, заводы, дороги, которые служат и по сей день.
Гость768607
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Тварь.
1

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