"Что с Нелли?": постаревшая вдова Кобзона напугала россиян

Недавно в Сети появился кадр, на котором Нелли Кобзон предстала в очень непривычном виде.

Внимание Интернет-пользователей привлек снимок, на котором запечатлена вдова Иосифа Кобзона, отдыхающая на пляже. На фото женщина сидит на лежаке, на ней надет черно-белый раздельный купальник в горошек и солнечные очки, а на голове повязан черный платок. Как выяснилось, это фото было сделано еще семь лет назад, в то время, когда Нелли Кобзон приехала в Сочи на фестиваль "Кинотавр".

Впрочем пользователей не смутила давность снимка. Они посчитали, что Нелли Михайловна выглядит плохо, сильно сдала, постарела и уже не может похвастаться хорошей фигурой – об этом сообщила "Экспресс газета". Но стоит отметить, что кадр был сделан папарацци в то время, когда вдова артиста просто расслабилась, пригревшись на солнышке. К тому же, Нелли Михайловна действительно давно не девочка.

Сейчас вдове артиста уже 70 лет, однако она продолжает следить за собой и остается в отличной форме для своего возраста. После смерти своего знаменитого супруга Нелли Михайловна не опустила руки, а, наоборот, словно вышла из тени, стала вести более активную социальную жизнь и регулярно пользоваться Интернетом.

Не так давно поклонники Иосифа Давыдовича оценили другое фото его красавицы-жены и нашли, что годы вообще не властны над Нелли Кобзон.