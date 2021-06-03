"Вульгарная и провинциальная!": Васильев взорвался в эфире "Модного приговора"

Александр Васильев обычно славится своим тонким юмором и теплым отношением ко всем героиням. На этот раз он удивил публику.

В последнем выпуске программы "Модный приговор" появилась героиня Лариса. В шоу ее привела ее дочь, которая боялась познакомить с мамой своего молодого человека. Все дело в том, что родительница, по мнению наследницы, одевается слишком броско и вызывающе для своего возраста. Она любит короткие юбки, глубокое декольте и обтягивающие костюмы.

Ведущие передачи согласились с дочкой героини и постарались помочь семье. Александр Васильев отметил, что подобная манера одеваться привлекает к женщине внимание не тех мужчин, а ей нужен достойный избранник. Однако Лариса не согласилась с экспертами моды. Она полагает, что ее фигура является образцовой, а потому ее стоит активно демонстрировать всем.

Образы, подобранные стилистами, героиня также не одобрила. И дочь женщины, и Эвелина Хромченко, и Надежда Бабкина всеми силами старались убедить Ларису в том, что так она выглядит статной и еще более привлекательной. Однако все было тщетно.

В какой-то момент не выдержал даже спокойный и мудрый Александр Васильев. Он сорвался и сказал, что может поставить ей диагноз. "Вульгарная и провинциальная!" – вдруг заявил он. Ведущие поддержали коллегу и отметили, что Лариса просто не может отказаться от привычек 90-х.

