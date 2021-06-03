Пьеха отказался от самого желанного ради денег

Стас Пьеха – человек непростой судьбы. Артисту пришлось отказаться от любимых вещей ради карьеры.

Певец Стас Пьеха то и дело становится главным героем светских хроник из-за откровенных рассказов о своей бурной юности. Артист не стесняется посвящать общественность в подробности своего непростого пути, будь то проблемы с наркозависимостью или детали личной жизни.

На творческом поприще Стас также звезд с неба не хватал. Вокалисту пришлось столкнуться с рядом ограничений для того, чтобы публика приняла его.

Внук Эдиты Станиславовны запомнился многим как тот самый приятный молодой человек из "Фабрики звезд". При этом мало кто знает, что образ Пьехи был выбран не случайно. Стас вырос преимущественно на тяжелой музыке, его вкус формировался на тех вещах, которое в тот период не лежали на поверхности.

Как известно, чтобы попасть в первый эшелон, необходимо делать то, что по нраву не самому искушенному человеку. Из-за этого Пьехе пришлось отказаться от самого желанного, чтобы сохранить имидж.

После "Фабрики звезд" певец следовал намеченному пути, развиваясь в амплуа поп-артиста. Знаменитость признается, что ему приходилось находить баланс между личными предпочтениями и конъюнктурой. Лишь сейчас, когда Пьеха полностью сформировался, он стал двигаться именно в том направлении, в котором хочет сам.