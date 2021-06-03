"Сиди, придурок!": Ягудин попал в тюрьму за вождение в пьяном виде

Алексей Ягудин рассказал о неприятном опыте общения с американской полицией.

Знаменитый фигурист стал гостем программы "50 вопросов. Спорт" на видеосервисе Premier и в рамках большого интервью вспомнил о том, как нарушил правила вождения в Америке, за что и поплатился. Без лишнего стеснения и с большой долей юмора Алексей Ягудин сообщил, что во время своего пребывания в США, он как-то раз сел за руль выпившим.

Как и следовало ожидать, мужчину остановила полиция. Спортсмен сразу признался стражу порядка, что пьян, однако тот потребовал пройти ряд установленных испытаний, чтобы это доказать. Несмотря на свое состояние, фигурист справился со всеми заданиями, кроме одного – он не смог простоять на одной ноге и досчитать в таком виде до 15. После этого на Ягудина надели наручники и посадили в машину, однако спортсмен и там не хотел сдаваться: он упал на пол и пытался выбраться из автомобиля. Возмущенные полицейские подняли неадекватного русского, назвав его "придурком", и все же доставили в участок.

Оказавшись в камере, Ягудин решил взять от этой ситуации все и попросил посадить его с остальными преступниками, однако его просьбу проигнорировали. После этого фигурист передумал сидеть в тюрьме и вспомнил о своем праве на телефонный звонок. Вскоре незадачливого спортсмена спас знакомый, который внес за него залог в размере ста долларов.

Ранее "Дни.ру" рассказывали, что супруга Алексея Ягудина уже приготовила 41-летнему фигуристу место на кладбище.