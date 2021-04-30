Пришибленная горем Цой сообщила о смерти матери

Вчера мать артистки, Элоиза Санхымовна, ушла из жизни. Об этом рассказала сама Анита Цой.

Сегодня певица поделилась трогательным черно-белым видео. На кадрах можно увидеть самые разные фото звезды с родительницей: от детских до самых недавних. Вдаваться в подробности страшного события артистка пока не стала. Она лишь указала даты рождения и смерти Элоизы Санхымовны.

Соболезнования Аните Цой выразили коллеги. Среди них был и Николай Басков, и Марк Тишман, и многие другие. Поклонники также постарались поддержать исполнительницу. "Соболезную Вашей утрате", "Мама была такой прекрасной. Вы – ее продолжение. Держитесь", "Все слова будут пусты. Светлая память Вашей мамочке, родившей и воспитавшей такую замечательную дочь", "Примите наши соболезнования. Мы рядом", – писали они.

Не так давно скончался и отец Аниты Цой. О трагедии она узнала лишь через месяц. Наладить общение они так и не успели. Всю жизнь исполнительница хотела доказать папе, что может добиться многого. "Доказывать стало некому", – рассказывала она в одном из интервью. В последний раз они виделись на телевизионной программе.

Свой последний диалог с отцом певица помнит так, будто это было вчера. Она узнала, что у него проблемы со здоровьем и хотела помочь. В больнице ей сообщили, что разговаривать с дочерью мужчина не хочет. Однако Цой дозвонилась до родителя. Он попросил, чтобы она оставила его в покое.

