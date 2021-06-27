"Город закрыт": пандемия нарушила планы брутального красавчика из "Фабрики звезд"

Масштабный тур автора-исполнителя Алексея Хворостяна "Я служу России" завершился во второй половине июня. Это был первый в истории современной России гастрольный тур, концерты которого проходили на площадках Министерства обороны. За две недели Алексей Хворостян посетил девять военных гарнизонов.
Живой звук, глубокие тексты новых песен и не нуждающиеся в представлении хиты Алексея Хворостяна прозвучали в концертных залах Самары, Саратова, Пензы, Рязани, Энгельса, Тольятти, Ульяновска, в поселках Шиханы и Рощинский.
"Когда от Москвы отъезжаешь, публика везде очень благодарная, яркая, громкая. А мы же именно к ней едем на гастроли, а не чтобы пожить в гостинице, – уверяет музыкант. – Я взял в тур две новые песни – "Вольному воля" и "Жить". Они были закончены буквально за пару дней до начала тура и еще нигде официально не выходили".
К сожалению, пандемия затронула и гастроли Алексея Хворостяна: отменился запланированный на 20 июня концерт в Туле. "Нашей финальной площадкой должна была стать Тула, но уже в Рязани мы узнали о том, что город будет закрыт для выступлений, – рассказал артист. – Мы не расстроились, и обязательно посетим Тулу позже. Вместо десяти запланированных концертов в итоге состоялись девять, а это означает, что продолжение однозначно будет!"
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