Алика Смехова показала могилу Валерия Золотухина

Покоиться на своей малой родине было последним желанием Валерия Золотухина.

Восемь лет назад артист скончался из-за глиобластомы. Похоронили Золотухина в селе Быстрый Исток на Алтае, где родился и вырос актер.

Сейчас на родине Валерия Сергеевича проводится фестиваль, названный в его честь. Почтить память артиста и выступить перед его земляками приехали многие медийные персоны.

Одними из гостей стали Вениамин и Алика Смеховы. В своих социальных сетях Алика поделилась фотографиями из поездки. Фолловеры сразу же поблагодарили артистку за то, что несмотря на тысячи километров она приезжает на родину именитого актера.

Смехова показала церковь, на территории которой покоится Золотухин, а также саму могилу. Она выглядит весьма одиноко и запущенно: высокая трава, сорняки и деревянный крест вместо памятника.

"Он (Валерий Золотухин – Прим. ред.) построил деревянный Храм Покрова Богородицы и с высочайшего благословения покоится здесь же... Сына Валерия и Ирины-Ванечку здесь все очень любят, да и сам Валерий так и сказал своим землякам: "Ваню оставляю вам,он ваш", – написала Алика Смехова.

Напомним, что недавно артистка поделилась личным снимком с сыном Валерия Золотухина Иваном, который также посетил Золотухинский фестиваль. Подписчики восторженно отреагировали на публикацию и отметили, что Иван очень похож на своего отца.