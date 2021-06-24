"Улыбка отца": 16-летний сын Золотухина превратился в настоящего красавца

В личном блоге Алики Смеховой появилась фотография с сыном Валерия Золотухина.

Ежегодно на родине актера на Алтае проводится театральный фестиваль. В этом году его посетила Алика Смехова с отцом Вениамином Смеховым, а также последняя любовь Валерия Золотухина Ирина Линдт. Она прилетела на гастроли с Иваном, младшим наследником артиста.

Знаменитость опубликовала групповое фото из Молодежного театра Алтая. По словам Алики Смеховой, одним из первых, кого она увидела в жизни, был именно Валерий Золотухин. "Вернее, моя мама со мной на руках из окна роддома. Был мой папа, Золотухин и Высоцкий – артисты ненадолго отлучились с репетиции из театра на Таганке (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала артистка. Алика Смехова добавила, что семейные театральные традиции продолжаются и по сей день.

Подписчики остались в восторге от фотографии артистки. Многие отметили, что 16-летний Ваня невероятно похож на Валерия Золотухина. Юноша вырос настоящим красавцем!

"Как прекрасно, что вы все вместе такие прекрасные, сын очень похож на отца! Всем здоровья и успехов!", "Сын Золотухина очень похож на него! Счастья ему и удачи! А вам респект!", Как здорово. А я и не узнала Ирину. Прекрасно выглядит. А Ваня красавчик, очень подходит ему его имя", "Как Ваня похож на папу", "У Ивана улыбка отца по-моему", "Боже, как Ваня вырос! А вы очень красивая, Алика!" – написали в комментариях.