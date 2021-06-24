Антиклимакс: Лолита в колготках и без платья устроила дерзкую провокацию в центре Москвы

Открытие фестиваля "Жара" собрало самых ярких звезд российской эстрады. На красной дорожке каждый старался привлечь к себе внимание – неподобающим событию спортивным костюмом, боа из фальшивых долларов, огромной шляпой. И тоолько Лолита на этой ярмарке тщеславия выглядела респектабельно, строго и стильно – в маленьком черном платье, подчеркивающем худобу и длину ног он выглядела очень эффектно. Но она не была бы Лолитой без провокации!

Огромное достоинство Лолиты – это самоирония и способность первой над собой посмеяться, минусы обратить в плюсы. Поэтому, кажется, только она могла на 58-м году жизни спеть про "Антиклимакс". Премьера композиции с таким вызывающим названием и состоялась на "Жаре".

"С Коста Лакостой (молодой рэпер – Прим. ред.) мы познакомились на дне рождения Насти Ивлеевой, – рассказала Лолита. – Он предложил мне выпить, я ему потом тоже. И мы проговорили часа три! А уже на следующее утро он мне позвонил и сказал: "Я написал фит, давай попробуем его сделать". И очень ждал моей реакции – думаю, проверял меня на чувство самоиронии. Я когда услышала, то засмеялась и сказала, что эта песня – моя. И теперь она – наша. Со 2 июля ее можно будет услышать на всех музыкальных площадках".

Перед премьерой на "Жаре" Лолита сильно нервничала. "Волновалась страшно, испытала стресс, – признавалась она. – Так за 35 лет и на научилась выходить на сцену без дрожи. Но, надеюсь, что у нас получился классный дуэт мамы и сына, старшей сестры и младшего брата. Очень благодарна Косте за этот свежий ветерок!" Действительно, композиция получилась запоминающейся, легкой и веселой.

А клип на "Антиклимакс" снимали на Таганской площади – недалеко от дома Лолиты. Причем без специальной подготовки и ограждений – обычные люди были в шоке, увидев известную артистку, танцующую на тротуаре без платья и в колготках. Но так кажется только со стороны. На самом деле Лолита – в дорогом комбинезоне, подаренном ей модным американским брендом MONOSUIT, который славится авангардной уличной одеждой. Ее обожает Мадонна, Ким Кардашян и мама Илона Маска. Лолите в антиклимаксе вещи оказались тоже к лицу!