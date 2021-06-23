Юлечка забрала: Лысенко похоронили рядом с Началовой

Отца современного российского телевидения после прощания в телецентере "Останкино" похоронили на 20 участке Троекуровского кладбища. Тут покоятся предприниматель Сергей Мавроди, певица Лариса Авдеева, гребец Александр Беркутов, живописец Игорь Вулох, журналисты Валентин Зорин и Сергей Доренко, поэт Леонид Завальнюк...
Но, пожалуй, самое известное и посещаемое сегодня захоронение Троекуровского – могила Юлии Началовой на 17-м участке. Она, напомним, умерла 16 марта 2019 года из-за остановки сердца, вызванной обширным абсцессом. У 38-летней артистки обнаружился ряд болезней: подагра, диабет и общий сбой в организме, вызванный анорексией.
Символично, что Началова и Лысенко оказались на одном кладбище. Ведь концерты Юлии часто показывали и на ТВЦ, и на ОТР, которыми в разные годы руководил Лысенко. Он всегда считал, что талантливым людям надо помогать.
Анатолий Григорьевич скончался на 85-м году жизни 20 июня 2021 года после продолжительной болезни на фоне заражения коронавирусной инфекцей, как выяснили журналисты.
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