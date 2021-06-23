Юлечка забрала: Лысенко похоронили рядом с Началовой

Троекуровское кладбище считается филиалом престижного Новодевичьего. Место здесь получить так же сложно, а покоятся в основном знаменитости – Николай Караченцов, Марина Голуб, Валентин Гафт... Здесь же нашел последний приют и легендарный журналист Анатолий Лысенко.

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