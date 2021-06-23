Ушла легенда: звезды рыдают у гроба Лысенко

В Москве простились с Анатолием Лысенко – человеком, без которого современное телевидение в России немыслимо. Ведь он стоял у истоков нескольких телеканалов. И отдать последние почести легендарному журналисту и продюсеру собрались звезды экрана. На траурной церемонии побывал корреспондент "Дни.ру".

Символично, что для прощания с Анатолием Григорьевичем была выбрана знаменитая 4-я студия "Останкино". Именно отсюда в 1987 году начала выходить программа "Взгляд", о которой позже скажут, что она-де изменила представление россиян о телевидении. А среди ее основателей был именно Анатолий Лысенко – о подобном формате он говорил еще с 1975 года, когда работал в Молодежной редакции Центрального телевидения.

Одним из ведущих "Взгляда" был журналист Александр Любимов. Он одним из первых взял слову на панихиде, рассказывая про профессиональные качества покойного. Но говорили о Лысенко не только как об успешном медиаменеджере, но и как о муже, отце, дедушке.

У него было четыре внука и внучки – 26-летний Юрий, 23-летняя Анастасия, 17-летний Стефан и годовалый Анатолий. Стефан сидел рядом с бабушкой и мамой и обращал на себя внимание стильным дорогим видом – зеленые кроссовки, короткие обтягивающие брюки, черная футболка с эмблемой модного дома "Армани".

Лысенко всегда гордился детьми и внуками. Как он был счастлив, когда его дочь Марьяна Лысенко – главный врач ГКБ № 52 – получила звание Героя Труда Российской Федерации за борьбу с ковидом! В числе вылечившихся с ее помощью, между прочим, был даже министр строительства России Владимир Якушев.

А вот отца ей спасти не удалось – говорили, что он умер после продолжительной болезни на фоне заражения коронавирусной инфекцией...