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Шоу-бизнес
"Называл его папой": Константин Эрнст похоронил близкого человека

"Называл его папой": Константин Эрнст похоронил близкого человека

В телецентре "Останкино" простились с легендарным журналистом Анатолием Лысенко. Одним из первых у гробу подошел Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.
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"Он столько сделал за свою жизнь программ, столько открыл людей, стольким дал шанс реализоваться! – вспоминает Константин Львович. – Когда-то Влад Листьев, с которыми начинался "Взгляд", первым назвал Анатолия Григорьевича "папой". Но на самом деле Лысенко был папой очень многих из нас, он был папой современного телевидения России".

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"Он был человеком многогранным, пожалуй, самым мудрым из людей, которых я встречал на телевидении, – уверяет Эрнст. – Человеком строгим и справедливым. Он являлся библиоманом – с ним интересно было интересно говорить про самые разные книги. И он так точно понимал все про людей. В последнее время мы виделись редко, но часто созванивались. Помню, как недавно поздравлял его с тем, что его любимая дочь получила звезду Героя..."

Для Эрнста Лысенко был близким человеком. "Анатолий Григорьевич, я понимаю, что больше не смогу вам позвонить, но, тем не менее, буду продолжать с вами время разговаривать, – заявил Константин Львович у гроба друга, учителя и коллеги. – Разговаривать, как и многие из тех, кто с вами работал и кому вы дали шанс".

Фото: Дни.ру/ Феликс Грозданов

Напомним, Анатолий Лысенко скончался на 85-м году жизни 20 июня 2021 года после продолжительной болезни на фоне заражения коронавирусной инфекцией. Похоронили его на Троекуровском кладбище.

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Фото: Дни.ру/ Феликс Грозданов
Автор: 23 июня 2021, 14:37
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Модный красавец-внук блеснул у гроба Лысенко

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