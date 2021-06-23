"Называл его папой": Константин Эрнст похоронил близкого человека

"Он столько сделал за свою жизнь программ, столько открыл людей, стольким дал шанс реализоваться! – вспоминает Константин Львович. – Когда-то Влад Листьев, с которыми начинался "Взгляд", первым назвал Анатолия Григорьевича "папой". Но на самом деле Лысенко был папой очень многих из нас, он был папой современного телевидения России".
"Он был человеком многогранным, пожалуй, самым мудрым из людей, которых я встречал на телевидении, – уверяет Эрнст. – Человеком строгим и справедливым. Он являлся библиоманом – с ним интересно было интересно говорить про самые разные книги. И он так точно понимал все про людей. В последнее время мы виделись редко, но часто созванивались. Помню, как недавно поздравлял его с тем, что его любимая дочь получила звезду Героя..."
Для Эрнста Лысенко был близким человеком. "Анатолий Григорьевич, я понимаю, что больше не смогу вам позвонить, но, тем не менее, буду продолжать с вами время разговаривать, – заявил Константин Львович у гроба друга, учителя и коллеги. – Разговаривать, как и многие из тех, кто с вами работал и кому вы дали шанс".
Напомним, Анатолий Лысенко скончался на 85-м году жизни 20 июня 2021 года после продолжительной болезни на фоне заражения коронавирусной инфекцией. Похоронили его на Троекуровском кладбище.
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