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Шоу-бизнес
"Харкнули в лицо": Обнаглевший Шаляпин взбесил соседей

"Харкнули в лицо": Обнаглевший Шаляпин взбесил соседей

Певец Прохор Шаляпин вызвал соседский гнев. Артиста унизили.
прочитано 356 раз

Живущий в московской "сталинке" Прохор Шаляпин не может найти общий язык с соседями. Все началось с того, что у дома артиста решили поставить шлагбаум, но далеко не все его жильцы обрадовались этому новшеству. Певец же наоборот голосовал за установку и даже выработал определенную систему поведения, чтобы никто не заезжал в его двор без ключей. Из-за этого вокалиста и невзлюбили.

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Прохор (Андрей) Андреевич Шаляпин (Захаренков)

Прохор (Андрей) Андреевич Шаляпин (Захаренков) певец

Прохор Шаляпин намеренно не пропускает через шлагбаум тех, кто пристраивается следом за его машиной. Недавно звездный мужчина поплатился за свои принципы.

Прохор Шаляпин сообщил о стычке с разгневанным оппонентом в программе канала НТВ. Ожесточенный конфликт произошел, когда к авто артиста примкнул автомобиль, сидящий в нем водитель намеревался проехать через шлагбаум. "Выскочил сосед, стали кричать и ругаться, он начал угрожать, после чего плюнул мне в лицо. Впервые в жизни харкнули прямо в..." — объявил вокалист о случившейся передряге.

Кроме того, на передаче высказался проживающий в доме Прохора Шаляпина мужчина. Сосед униженного певца рассказал, что решительно настроен на снос шлагбаума и будет добиваться этого всеми возможными способами. В прошлом году его мать срочно нуждалась в помощи медиков, но скорая помощь не смогла заехать во двор и предпринять меры, поэтому женщина умерла, так и не дождавшись бригады.


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Прохор Шаляпин. Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 14 июня 2021, 11:01 Источник: НТВ/"Звезды сошлись" ✓ Надежный источник
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Шаляпин переплюнул Бузову

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