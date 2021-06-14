"Харкнули в лицо": Обнаглевший Шаляпин взбесил соседей

Певец Прохор Шаляпин вызвал соседский гнев. Артиста унизили.

Живущий в московской "сталинке" Прохор Шаляпин не может найти общий язык с соседями. Все началось с того, что у дома артиста решили поставить шлагбаум, но далеко не все его жильцы обрадовались этому новшеству. Певец же наоборот голосовал за установку и даже выработал определенную систему поведения, чтобы никто не заезжал в его двор без ключей. Из-за этого вокалиста и невзлюбили.

Прохор Шаляпин намеренно не пропускает через шлагбаум тех, кто пристраивается следом за его машиной. Недавно звездный мужчина поплатился за свои принципы.

Прохор Шаляпин сообщил о стычке с разгневанным оппонентом в программе канала НТВ. Ожесточенный конфликт произошел, когда к авто артиста примкнул автомобиль, сидящий в нем водитель намеревался проехать через шлагбаум. "Выскочил сосед, стали кричать и ругаться, он начал угрожать, после чего плюнул мне в лицо. Впервые в жизни харкнули прямо в..." — объявил вокалист о случившейся передряге.

Кроме того, на передаче высказался проживающий в доме Прохора Шаляпина мужчина. Сосед униженного певца рассказал, что решительно настроен на снос шлагбаума и будет добиваться этого всеми возможными способами. В прошлом году его мать срочно нуждалась в помощи медиков, но скорая помощь не смогла заехать во двор и предпринять меры, поэтому женщина умерла, так и не дождавшись бригады.