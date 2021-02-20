Любительница "выносить мозг" Алферова заговорила о расставании с Бероевым

По словам артистки, секрет крепкого брака в том, что в первую очередь она живет не со звездой, а с мужчиной. Алферова отметила, что дома они с супругом практически не говорят о работе, так как у них есть и другие темы для обсуждения. Например, Егор Бероев делится своими политическими взглядами, а Ксения Алферова рассуждает о литературе. Также у пары есть дочь Евдокия, и они часто говорят о ней.
Как отметила актриса, рядом с супругом она чувствует себя в безопасности – как за каменной стеной. При этом знаменитость не видит смысла говорить о плюсах и минусах жизни с актером, так как дома он просто ее муж. "Если бы жила с актером, мы бы давно расстались", – говорит Ксения Алферова.
При этом артистка прекрасно знает о своих недостатках. Например, порой она бывает занудой и любит "выносить мозг" из-за всякой ерунды.
Напомним, ранее Ксения Алферова рассказала, что постоянно чувствует незримое присутствие Александра Абдулова. Приемная дочь отметила, что при жизни отец не считал годы и был человеком-праздником, заряжавшим позитивом всех вокруг.
По словам артистки, папа умел дружить, для близких был верным и незаменимым. Эти качества она переняла именно от него.
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