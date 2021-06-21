Волочкова удивила эстетичной фотографией: Элегантная красавица

Подписчики артистки часто критиковали ее за обилие фотографий в пошлых нарядах или купальниках. По их мнению, фигура Волочковой не создана для того, чтобы так открыто ее демонстрировать.
Но сегодня балерина удивила фолловеров, выставив нежный портрет с одной из последних фотосессий. Анастасия Волочкова женственно позирует и демонстрирует роскошные черты лица. Образ дополнили лаконичная черная рубашка, минимум макияжа и небрежные волосы, уложенные назад.
В подписи к фотографии звезда поразмышляла на тему качеств ее характера. По словам Анастасии, она сильная духом и целеустремленная женщина, которой может позавидовать любой мужчина.
Поклонники оторопели от подобного поста. Многие оценили мастерство фотографа, сделавшего удачный снимок, а также похвалили Волочкову за прекрасную внешность и уверенность в себе.
"Какая вы здесь красавица. Неужели все встало на свои место", "Какая приятная женщина", "Так же намного приятнее, чем в трусах и шубе", "Фото шикарно. Нежная, роскошная Анастасия", "Умная, шикарная, спортивная, лучезарная, ПРИМА", – восторженно прокомментировали фанаты.
Другая часть подписчиков недовольно отреагировала на публикацию. Фолловеры осудили Волочкову за безграмотный русский язык, самолюбование и не совсем опрятный внешний вид.
"Как говорится, сама себя не похвалишь", "Что за ломаный, корявый синтаксис у вас", "Пусть брови отрастут, так красивее намного и естественнее", – злостно отметили хейтеры.
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