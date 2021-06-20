В восторге: чем Ургант заслужил похвалу звезды эротических фильмов

Звезда эротических фильмов Ева Эльфи похвалила телеведущего Ивана Урганта. По мнению девушки, шоумен один из тех немногих публичных людей, которые говорят о секс-индустрии без негатива. В позитивном ключе о клубничке, по словам актрисы, также отзываются журналист Юрий Дудь и блогер Данила Поперечный.
Эльфи считает, что эротический контент в России надо легализовать. Кроме того, необходимо поменять отношение общества к фильмам для взрослых и производящей их индустрии. В массовом сознании подобные картины все еще относятся к чему-то стыдному и запретному. Эротика должна обсуждаться, по мнению Евы, без негативной окраски и лицемерия.
Артистка подчеркнула, что контент для взрослых является важной частью жизни многих людей. Стремление удовлетворить сексуальные потребности свойственно каждому человеку и пикантные кадры помогают в этом.
Ева Эльфи отметила, что в российском обществе в этой теме уже наметились позитивные перемены. Сознание людей постепенно "раскрепощается". В пример знаменитость привела выход картины "Глубже" и сериала "ХэппиЭнд" – эти ленты рассказывают о секс–индустрии. Кроме того, слитое в Сеть скандальное видео, в котором известный футболист Артем Дзюба самоудовлетворяется, тоже не вызвало особого негатива, считает актриса.
Отметим, настоящее имя Евы Эльфи – Юлия Романова. Уроженка Омска начала карьеру актрисы эротического кино, переехав в Москву. Позднее красавица отправилась покорять США. В ноябре 2020 года россиянка попала в пятерку самых популярных артисток эротических картин.
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