"Кукуха отъехала": Самбурская с бородой вызвала оторопь

Актриса Настасья Самбурская показала фото, на котором предстала с густой черной бородой.

Звезда снялась в клипе коллеги Александра Реввы, выступающего под псевдонимом Артур Пирожков, на его новую композицию "Деньги". Кто еще мог выступить в роли спутницы богатого жиголо в клипе-пародии на "Великого Гэтсби", кроме Настасьи Самбурской, которая не так давно назвала всех среднестатистических жителей России нищебродами.

"Деньги, все любят деньги", – поет в клипе Ревва. А Самбурская красиво подтанцовывает ему под эту дудку. В ролике главный герой Великий Ревсби устраивает пышную вечеринку, собрав главных богачей города. Самбурская исполнила роль его спутницы. Весь вечер Ревсби разбрасывает деньги гостям, а затем покидает праздник.

В итоге выясняется, что Великий Ревсби совсем не богач, а простой мошенник. Все деньги, которые он разбросал гостям вечеринки — фальшивые. При этом он и его подельница обчистили своих "друзей".

Поклонникам клип понравился, а актриса заработала лишнюю копеечку. По такому радостному случаю Анастасия Самбурская опубликовала в своем "Инстаграм" совместное с шоуменом Александром Реввой фото. Снимок удивил подписчиков актрисы, ведь на кадрах она предстала с густой черной бородой, а Александр Ревва был в бордовой платье-комбинации. Очевидно, что с помощью специальной маски-фильтра коллеги поменялись образами. "Я уж подумала, что у меня кукуха отъехала", – написала поклонница.



