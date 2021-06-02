Лазарев показал свою маленькую гордость

В сентябре мальчик отправится в первый класс, а накануне у ребенка в жизни произошло важное событие. Наследник артиста посетил свой первый выпускной – из детского сада. Счастливый отец показал в личном блоге снимок с Никитой.
Ребенок в стильном костюме и галстуке-бабочке прижался к папе, который присел на корточки рядом с мальчиком. "Первый выпускной! В детском саду", – заявил Сергей Лазарев. Судя по всему, певец безумного гордится Никитой.
Напомним, малыш появился на свет в 2014 году. Кто является мамой ребенка, до сих пор остается загадкой. По слухам, Сергей Лазарев обратился за помощью суррогатной матери. Также в 2018 году у артиста появилась на свет дочь. Биологическая родительница Анны также неизвестна.
Накануне в честь Международного дня защиты детей Сергей Лазарев показал подросших наследников. Комментаторы под фото отметили, что малыши безумно похожи на артиста. Причем мнения разделились: одни считают, что именно Никита растет вылитым Сергеем, другие уверены, что Анна.
Стоит отметить, что Сергей Лазарев уже приобщает сына к шоу-бизнесу. Ребенок периодически участвует в рекламных кампаниях вместе с отцом и выступает на сцене.
Популярные темы форума
Где работает Анфиса и кем?
Что думаете по поводу Лукашенко?
Не могу начать новые отношения
Кого выберет Тимати в Холостяке?
Верую в всевышнего
Йога
Она спасла мою жизнь
Непереносимость лактозы
Гадание
Отдых в России это дно