"Что делается, люди добрые!": вывалившая сочную грудь Варнава возбудила россиян

"Ханжество – не наш конек", – иронично подписала фотографии она. На кадрах дива сидит на диване в шикарной спальне. Варнава почти раздета: на ней лишь кружевное белье и ярко-зеленая рубашка. На ее голове стилисты сделали небрежные кудри. Второй кадр особенно впечатлил публику. На нем Екатерина слегка нагибается в сторону и обнажает пышную грудь в темном лифчике.
Сама юмористка нередко утверждает, что никогда не считала себя красивой. Многие подозревают ее в многочисленных пластических операциях, но артистка все отрицает. По ее словам, от круглого овала лица и многих других неприятностей ее спасло похудение. Долгие годы звезда шла к заветной форме, а теперь уже почти никто и не помнит ее полной.
В "Инстаграме" у Екатерины Варнавы крайне благодарная аудитория. В ее профиле редко можно встретить негативные комментарии. Секрет звезды пока так и не был раскрыт: возможно никому уже и не хочется обижать женщину, которая может ответить, а может своим чувством юмора она отталкивает весь негатив.
Так или иначе, знаменитость невероятно взбудоражила поклонников. Они тут же принялись отправлять ей теплые комментарии. "Боже! Красотища", "Желаю Вам жизни длинной и красивой как Ваши ноги", "Красивые фото! Вы огромная умница, успех успешный", "Милые фото", "Красота", "Что делается, люди добрые!", "Какая же Вы волшебная", "Ну, богиня", "Невероятная лань", "Прекрасная Катя", – писали они.
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