Тощая Гагарина обескуражила дряблым телом

В погоне за идеальной фигурой Полина Гагарина сделала промах. Дряблый живот звезды стал достоянием общественности.

Певица прилетела в Грецию, чтобы расслабиться на длинных июньских выходных вдали от суеты. Звезда взяла в долгожданный отпуск четырехлетнюю дочь Мию от Дмитрия Исхакова. Полина Гагарина не забыла о поклонниках, поэтому сразу же начала снимать новый контент для "Инстаграм". Окунувшись в атмосферу отдыха, артистка сняла несколько видео и разместила их в сторис.

В первую очередь звездная блондинка показала фанатам местную жительницу — пугливую черепаху. Полина Гагарина протянула ей листок, но животное поспешило спрятать голову в панцирь. Встреча с рептилией так порадовала четырехлетнюю Мию, что ребенок начал общаться на греческом языке. Разминувшись с черепахой, туристки отправились на морское побережье, чтобы окунуться в воду.

Наслаждаясь отпуском, Полина Гагарина сняла себя на переднюю камеру в коричневом бикини на фоне моря. Звезда держала телефон одной рукой, а другой махала перед объективом, расплываясь в счастливой улыбке. Забыв о ракурсе, поп-дива засветила неидеальный живот. Стало понятно: былой пресс артистки ушел в небытие. Кожа на животе артистки обвисла и утратила упругость. В предыдущем отпуске, по замечанию внимательных фанатов, тело Полины Гагариной выглядело намного лучше.

