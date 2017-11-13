Гагарину раскритиковали за глубокое декольте

В Кремлевском дворце прошла 22-я музыкальная премия "Золотой граммофон", награду которой присуждает "Русское радио". Триумфаторами красочного шоу стали Филипп Киркоров, Ани Лорак, Григорий Лепс, Диана Арбенина и многие другие. Не осталась без заветного "граммофончика" и певица Полина Гагарина, появившаяся на церемонии награждения в блестящем платье телесного цвета с разрезом и глубоким декольте. Поклонники уже обсудили в Сети, что "декольте до пупа" испортило Полину, продемонстрировав общественности "неидеальную" грудь артистки. "Ушки спаниеля)", "Сис*** то упали ))", "Ну и платье...ну и декольте 😬🙈", "Полина, поздравляю с наградой, по праву принадлежащей тебе! Ты труженица, и большая молодец!!!!! Самая лучшая!!!Но...... Нарядом на этот раз я очень разочарована!!!! Извини пожалуйста, но это правда!" – высказались подписчики странички Полины Гагариной в Instagram.