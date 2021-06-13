"Чувствую себя в клетке": Врачи довели Заворотнюк на обследовании

Дочь Анастасии Заворотнюк пожаловалась на врачей. Модель Анастасия Заворотнюк попала в неудобное положение.

Наследница "прекрасной няни" тяжело переносит страдания онкобольной матери. Анна переживает за близкого человека и старается избегать навязчивых разговоров со знакомыми о здоровье Анастасии Заворотнюк. Недавно модель столкнулась с вопиющей бестактностью врачей. На медицинском обследовании две женщины-доктора завалили Анну вопросами, из-за которых девушку одолели негативные эмоции.

Дочь Анастасии Заворотнюк раскритиковала поведение сотрудников медучреждения в инстаграм-аккаунте. Девушка призналась, что вопросы, которыми ее атаковали две незнакомки, неудобно даже озвучить. "Я чувствую себя обезьянкой в клетке", — объявила раздосадованная ситуацией Анна. В публикации модель попыталась выразить болезненные чувства, которые ей принесли врачи.

Россияне посочувствовали девушке и поддержали ее в комментариях. "Воспитанность этих людей, я считаю, ниже нуля", "Как же вы не поставили этих женщин на место?", "Все будет хорошо! Я уверена!", "Анечка, сил Вам и терпения, а маме выздоровления", "Им хочется сплетен, а для вас это внутренняя боль. Есть такие, кто лезет в душу, наплевав на мораль и принципы", "Люди всегда хотят залезть в чужую жизнь и порой не думают, что могут ранить человека", — написали пользователи Сети дочери Анастасии Заворотнюк.