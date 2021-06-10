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Шоу-бизнес
Дочь тяжелобольной Заворотнюк не пускают в кино

Дочь тяжелобольной Заворотнюк не пускают в кино

Анна Заворотнюк ведет довольно популярный блог в "Инстаграм". За жизнью дочери звезды сериалов следят порядка 200 тысяч человек.
прочитано 306 раз

Девушка решила пообщаться с подписчиками. Один из поклонников уточнил, почему она не снимается в кино. Как оказалось, Анну Заворотнюк просто не пускают, точнее не зовут. Вероятно, сама блогер пока не готова обивать пороги кастингов, поэтому просто ждет, когда в один прекрасный день ей позвонят с предложением.

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Также наследница Анастасии Заворотнюк отметила, что ей надоели вопросы про отношения с мужчинами. По словам блогера, ей не понятно, почему так часто спрашивают, когда она выйдет замуж. Девушка считает, что людей не должна интересовать личная жизнь человека, которого они даже никогда не видели вживую.

Правда, Анна все же приоткрыла небольшую тайну: она живет не одна, а с молодым человеком. Ранее блогер уже рассказывала, что счастлива в отношениях вот уже несколько лет, однако раскрывать личность бойфренда не намерена.

Стоит отметить, что Анна Заворотнюк в целом редко распространяется на тему личной жизни. Несмотря на это, многие все равно продолжают задавать ей вопросы по поводу матери, которая пропала с радаров несколько лет назад. Звезда сериала "Моя прекрасная няня" борется с онкологией, однако о ее самочувствии ничего не известно.

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Фото: instagram.com / anna_zavorotnyuk
Автор: 10 июня 2021, 19:14 Источник: Инстаграм
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За что полюбили невероятно обворожительную Анастасию Заворотнюк

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