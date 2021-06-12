Елизавета II схватила меч на приеме для лидеров государств

Елизавета II удивила поступком на политическом мероприятии. Королева заставила окружающих задуматься.

11 июня в графстве Корнуолл стартовал саммит "Большой семерки", который организовал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. На переговорах лидеры государств впервые за долгое время очно обсудили вопросы мирового масштаба. Британская королева собрала политиков на приеме в ботаническом саду "Эден", который также называют райским садом. На торжественной встрече Елизавета II показала себя с неожиданной стороны. 95-летняя правительница много шутила и часто улыбалась, вызывая у окружающих положительные эмоции и порывы смеха.

Воодушевленная приятным обществом королева многозначительно подошла к процессу нарезки торта, который предназначался для дорогих гостей. Отказавшись от привычных норм и условностей, Елизавета II потребовала церемониальный меч вместо обычного ножа. Лорд-лейтенанту Корнуолла Эдварду Болито ничего не оставалось, кроме как выполнить желание монаршей особы и вручить клинок.

Королева с нескрываемым энтузиазмом разделила торт оружием на куски. Вернув церемониальный меч обратно, королева на мгновение взглянула на свою работу и произнесла итоговую фразу. "Выглядит очень хорошо!" — заявила довольная Елизавета II. Гости доверились монаршей особе и с радостью угостились ее десертом.

