"Лицо почернело": королева Елизавета II сильно сдала после пережитой трагедии

В последнее время английской королеве пришлось хлебнуть немало горя. Сначала она столкнулась с предательством любимого внука, который сложил с себя обязанности члена королевской семьи и уехал за океан. Затем королева Елизавета навсегда потеряла своего дорогого супруга – принца Филиппа, и это не могло не сказаться на психологическом состоянии 95-летней монархини.
Накануне в официальном инстаграм-аккаунте герцога и герцогини Кэмбриджских появились новые фото королевы, на которых пользователи заметили, как сильно она сдала. На снимках пожилая женщина принимает в дар розу, а затем стоит со скорбно опущенными плечами возле розария у стен Виндзорского замка. Вспоминая почившего супруга, Елизавета II печально разглядывает розу, полученную ей в честь 100-летнего юбилея герцога Эдинбургского.
В комментариях к снимкам пользователи отметили, как грустно все это. После смерти мужа королева стала выглядеть такой маленькой, беззащитной, плечи ее согнулись, а лицо словно почернело от горя. На фото женщина предстала в простом платье в цветочек и белом кардигане – это наряд сделал ее настоящей бабушкой. Люди со всего света очередной раз посочувствовали монархине, потерявшей любимого, и выразили восхищение тем, как стойко она держится после всего пережитого.
Ранее "Дни.ру" сообщали, что королева Елизавета II очень переживает за психологическое состояние принца Гарри.
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