Родившая Меган Маркл взорвалась из-за клеветы

4 июня у Меган Маркл и принца Гарри родилась дочь, которую назвали Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор.

Почти сразу же в прессе появились предположения, что герцоги Сассекские выбрали имя для наследницы, не посоветовавшись с семьей. Якобы королева должна быть недовольна, что малышку назвали ее "домашним" именем – так к Елизавете II могли обращаться исключительно родители, сестра и муж.

Однако спустя несколько дней Меган Маркл и принц Гарри обвинили ВВС в распространении ложной информации. Как оказалось, герцоги буквально взорвались из-за клеветы, которая стала появляться сразу после рождения их дочери.

Представители пары разослали в СМИ юридические предупреждения, в которых заявили, что супруги консультировались с королевой при выборе имени для ребенка. Как сообщается в документе, принц Гарри поставил Елизавету II в известность одной из первых, созвонившись с ней по телефону. Если бы королева не одобрила имя, девочку бы назвали по-другому.

Напомним, о появлении на свет малышки Лилибет стало известно в минувшее воскресенье. Информацию вывесили на официальном сайте герцогов Сассекских. Как оказалось, супруги два дня скрывали от общественности состоявшиеся роды Меган Маркл. Подобное поведение возмутило поклонников, которые мечтали скорее узнать о событии, так как переживали за здоровье супруги принца Гарри.