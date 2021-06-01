"Вычеркиваю из жизни!": бывшая жена солиста Little Big прошлась по ненавистному человеку

Бывшая жена солиста группы Little Big Ирина Смелая дерзко ответила на недавнее интервью с соперницей.

Недавно гостьей ютуб-шоу Ксении Собчак стала солистка группы Little Big Софья Таюрская. Одной из наиболее острых тем стал роман с ее коллегой, солистом той же группы Ильей Прусикиным.

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В программе "Осторожно: Собчак" артистка призналась, что с лета прошлого года встречается с Ильей. Она подробно рассказала обо всем, что их связывает и о том, как зародилась их любовь и страсть.

Примечательно, что скандальное интервью уже успела посмотреть бывшая жена Ильи Прусикина и бывшая подруга Софьи Таюрской – 29-летняя певица Ирина Смелая. Она не стала молчать и в своем "Инстаграм" жестко раскритиковала эфир. При этом Смелая не стала называть имен, но довольно в грубой форме высказалась об одном из участников интервью.

"Сегодня для меня перестал существовать один человек, который раньше был мне очень близким. Но после сегодняшних событий я вычеркиваю из своей жизни этого персонажа", – заявила бывшая жена солиста Little Big.

Помимо этого Ирина Смелая порекомендовала этому человеку разобраться со своими психологическими травмами и как будто пожалела его.

Напомним, что Ирина Смелая и Илья Прусикин объявили о разводе после четырех лет брака 31 августа 2020 года. Причиной стало обилие работы у Ильича и постоянные гастроли. У пары есть сын Добрыня.