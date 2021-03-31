Пугачеву завалило мусором во время танцев под "Гипнодэнсера"

Дочери Кристины Орбакайте Клавдии Земцовой исполнилось девять лет. По этому случаю все звездное семейство собралось на шумной вечеринке. В конце мероприятия детей и родителей ждала веселая дискотека с гофрированной бумагой, которая в изобилии падала сверху на танцпол.
В какой-то момент Аллу Пугачеву засыпало с ног до головы всем этим бумажным мусором (надеемся, его на каждую вечеринку привозят новый – прим. ред.). А ведь бумага валялась и на полу, и по ней бегали дети. Примадонна, кажется, и плевалась, и отмахивалась от назойливых лент, но все было тщетно – она практически потонула в бумажном ворохе.
Видео плясок выложил в своем "Инстаграм" шоумен Максим Галкин. На кадрах он вместе с Аллой Пугачевой и их двойняшками Лизой и Гарри отрываются на танцполе под песню "Гипнодэнсер" группы "Литтл Биг".
"Красиво, конечно! Только мне не понятно, как могут нравиться эти обрезки-ленты? Под ногами их топчут все, подметают веником. И в мешки до следующего мероприятия. Те же самые возвращаются через два месяца. Неприятно!" – отметила подписчица.
Подписчики отметили, что праздник и правда получился очень веселым. Кто-то посетовал о том, сколько мусора потом придется убирать обслуживающему персоналу. Да лишь бы Пугачеву откопали!
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