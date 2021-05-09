Выписанную из больницы Бузову больно укололи: Нас ждет репортаж с унитаза

Известие о госпитализации Ольги Бузовой никого не оставило равнодушным. Одни по-настоящему испугались за исполнительницу хита "Мало половин", другие же обрушились на знаменитость с обвинениями в грязном пиаре на столь животрепещущей теме.
Недавно Бузова решила ответить злым языкам. Экс-ведущая проекта "Дом-2" заявила, что люди "ковыряются в ее теле".
Блогер Лена Миро обратила внимание на данную ситуацию. Она удивилась тому, какой ажиотаж вызвала новость о госпитализации Ольги.
Светский обозреватель выразила мнение, что после этого билеты на предстоящий концерт Бузовой разлетятся как горячие пирожки. Люди захотят посмотреть, как их кумир "будет скакать после наркоза", добавила она.
По словам Миро, Бузова настолько любит освещать каждый аспект своей жизни, что в скором времени россиян ожидает "репортаж с унитаза". Даже в этом случае пользователи Сети найдут, что обсудить, подчеркнула она.
Напомним, что Бузова до сих пор умалчивает об истинной причине своей госпитализации. Сначала пресса писала, что певица перенесла операцию, но эти данные не нашли убедительного подтверждения.
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