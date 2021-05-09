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Шоу-бизнес
Выписанную из больницы Бузову больно укололи: Нас ждет репортаж с унитаза

Выписанную из больницы Бузову больно укололи: Нас ждет репортаж с унитаза

Ольга Бузова уже давно выписана из больницы. При этом в огород певицы до сих пор летят камни из-за случившегося.
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Известие о госпитализации Ольги Бузовой никого не оставило равнодушным. Одни по-настоящему испугались за исполнительницу хита "Мало половин", другие же обрушились на знаменитость с обвинениями в грязном пиаре на столь животрепещущей теме.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Недавно Бузова решила ответить злым языкам. Экс-ведущая проекта "Дом-2" заявила, что люди "ковыряются в ее теле".

Блогер Лена Миро обратила внимание на данную ситуацию. Она удивилась тому, какой ажиотаж вызвала новость о госпитализации Ольги.

Светский обозреватель выразила мнение, что после этого билеты на предстоящий концерт Бузовой разлетятся как горячие пирожки. Люди захотят посмотреть, как их кумир "будет скакать после наркоза", добавила она.

По словам Миро, Бузова настолько любит освещать каждый аспект своей жизни, что в скором времени россиян ожидает "репортаж с унитаза". Даже в этом случае пользователи Сети найдут, что обсудить, подчеркнула она.

Напомним, что Бузова до сих пор умалчивает об истинной причине своей госпитализации. Сначала пресса писала, что певица перенесла операцию, но эти данные не нашли убедительного подтверждения.

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Ольга Бузова. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 9 мая 2021, 20:17 Источник: Живой журнал ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

гость
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Думаю, что Бузовой далеко наплевать про то,как она выглядит на унитазе, тем более года 2 тому назад она сама с огромным удовольствием снимала себя, как садиться на унитаз с голой попой ,для неё нет ничего запрещенного ,отвратного лишь бы говорили ,а как этому ублюдку Бузовой все равно
Где эта <цензура> в каких шоу ,ВСЁ звенела про Малышеву,про шоу с Рудковской не берут эту убогую как посмотрят,что она ничего не умеет ,теперь посмеемся, как шваль вести будет свое шоу
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