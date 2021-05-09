Довели: Малахов разревелся на съемках шоу

Андрей Малахов дал волю чувствам во время работы. Телеведущий не смог выдержать глубокие переживания.

Накануне Дня победы в эфир канала "Россия 1" вышел выпуск программы "Привет, Андрей!", посвященный песням о войне. На шоу прозвучала музыка, задевающие за душу и заставляющие вспомнить ужасы войны. Знаменитые артисты, которые стали гостями передачи, остались под сильным впечатлением от смысловой направленности композиций, мощных кадров из советского кино и услышанных историй. Они плакали, позволяя эмоциям выйти наружу. Ведущий проекта Андрей Малахов тоже не смог оставаться спокойным и выдержанным, поэтому проливал слезы вместе с остальными.

Шоумен начал рыдать в то время, когда в студии канала показывали видеовыступление ветеранов. Они исполнили легендарную песню "День Победы" Владимира Харитонова и Давида Тухманова. Проникновенная композиция в исполнении героев так сильно тронула Андрея Малахова, что он поделился кадром со слезами на глазах в инстаграм-истории.

Напомним, ранее ведущий высказался про своего конкурента Дмитрия Борисова. Андрей Малахов оценил работу коллеги в программе "Пусть говорят". Шоумен дал понять, что не считает работу своего сменщика удачной. Он сообщил, что Борисов так и не смог освоиться на проекте, так как ему не близки темы, которые он поднимает на "Первом канале".